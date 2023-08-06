تتصدرها ليبيا.. صادرات الرخام والجرانيت ترتفع 12% خلال أول 6 أشهر من 2023 (جراف)

صعدت صادرات الرخام والجرانيت إلي نحو 114 دولة على مستوي العالم بنحو 12% لتسجل 204 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023، مقابل 182 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، فقد جاءت ليبيا فى المرتبة الأولى لصادرات الرخام بقيمة 87.5 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 11.7 مليون دولار، ثم لبنان بقيمة 10.2 مليون دولار، وتركيا بقيمة 10.1 ملايين دولار، الجزائر بقيمة 9.3 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت، خلال أول 6 اشهر من العام الحالى «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023 بنحو 6%، لتسجل 3.969 مليار دولار، مقارنة بـ 3.79 مليار دولار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.