تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 9 آلاف و833 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «هيونداي توسان» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 8 آلاف و149 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو7» في المركز الثالث مسجلة نحو 4311 وحدة.

في المقابل، صعدت «بيجو 3008» للمرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2808 سيارة، تلتها «شيري تيجو» فى المركز الخامس بواقع 2751 وحدة.

وحصدت «شيفروليه كابتيفا» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر بواقع 2350 مركبة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز السابع بواقع 2184 مركبة.

وحافظت «نيسان قاشقاي» على تمركزها في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 2095 سيارة، تلتها «إم جي HS» في المركز التاسع بنحو 2089 مركبة.

وحلت «أوبل جراند لاند» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» بإجمالى بيع 1985 مركبة، في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر الماضى.