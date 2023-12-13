تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 11 شهرًا من 2023

احتفظت «كيا سبورتاج» بصدارة تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3350 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «هيونداي توسان» في المرتبة الثانية بترخيص 2961 سيارة، فيما صعدت «شيري تيجو 3» للمركز الثالث بواقع 2933 وحدة.

وجاءت «شيري تيجو 7» المركز الرابع بإجمالى 2706 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» خامسًا بنحو 2405 وحدة.

وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة السادسة مسجلة نحو 1753 سيارة، تلتها «كيا إكسيد» سابعًا بـ1103 وحدة.

وتمركزت «ستروين C5 إير كروس» في المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1055 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى: