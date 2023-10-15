تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 9 أشهر

تصدرت «كيا سبورتاج» قائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2607 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 2439 سيارة، فيما صعدت «هيونداي توسان» للمركز الثالث بواقع 2193 وحدة.

فى المقابل تراجعت «شيري تيجو 7» للمركز الرابع بإجمالي 2033 مركبة، أعقبتها «سكودا كودياك» خامسًا بنحو 1703 وحدة.

وحصدت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة السادسة مسجلة نحو 1221 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» سابعًا بـ779 وحدة.

واقتنصت «كيا إكسيد» المرتبة الثامنة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 763 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من 2023: