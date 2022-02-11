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تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يناير 2022 (جراف)

«نيسان صني» في المركز الثاني بواقع 1321 مركبة
أحمد عوض 11:49 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 11:49 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

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رصدت «المال» السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يناير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الخاصة بتراخيص السيارات فى مصر.

تصدرت «كيا سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 1406 مركبة، تبعتها «نيسان صني» فى المركز الثانى بإجمالى نحو 1321 وحدة.

واقتنصت «تويوتا كورولا» المرتبة الثالثة بترخيص 1260 مركبة، تلتها «فيات تيبو» فى المركز الرابع مسجلة نحو 1242 سيارة.

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وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور ، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 964 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «شيري تيجو 7» فى المرتبة السادسة بترخيص 887 مركبة، أعقبتها «هيونداي إلنترا CN7» فى المركز السابع بواقع 797 وحدة.

فى حين، صعدت «شيري أريزو 5» للمرتبة الثامنة بإجمالى نحو 620 وحدة، أعقبتها «رينو ميجان» فى المركز التاسع بنحو 616 سيارة.

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وحصدت «سوزوكي ديزاير» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 598 مركبة، تلتها «رينو داستر» فى المركز الحادى عشر بواقع 466 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت «بيجو 3008» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 540 مركبة، أعقبتها «إم جي ZS» فى المركز الثالث عشر بواقع 417 وحدة.

وصعدت «شيري تيجو 3» للمرتبة الرابعة عشر بعدما تمكنت من تسجيل 399 مركبة، فيما تراجعت «بي واي دي F3» للمركز الخامس عشر بواقع 364 سيارة.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يناير 2022:

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بقلم أحمد عوض

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