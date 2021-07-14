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تتصدرها «كورولا».. ترخيص 1805 سيارات «تويوتا» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

تتصدرها «كورولا» بواقع 1546 مركبة
أحمد عوض 7:39 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 7:39 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «تويوتا» نحو 1805 مركبات، في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة لـ«تويوتا» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «كورولا» قوائم تراخيص سيارات العلامة اليابانية بعدما تمكنت من تسجيل 1546 وحدة، تبعتها «فورتشنر» فى المركز الثاني بإجمالي 128 مركبة.

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وجاءت «راش» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 66 مركبة، تلتها « تويوتا CH-R» فى المركز الرابع بإجمالي 39 مركبة.

وحلت «ياريس» فى المرتبة الخامسة بترخيص 22 مركبة، تلتها «لاند كرزر» فى المركز السادس بواقع سيارتين فقط خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة في وحدت المرور، بلغت نحو 25 ألفًا و686 مركبة خلال الشهر الماضى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «تويوتا» المرخصة بوحدات المرور، خلال يونيو الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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