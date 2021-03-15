تتصدرها «كودياك».. تعرف على سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» نحو 565 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال شهر فبراير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

ورصدت “المال” قائمة سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ حيث تصدر طراز «كودياك» قائمة تراخيص سيارات العلامة التشيكية في مصر بإجمالى 212 مركبة.

وحلت «سكودا أوكتافيا A8» فى المرتبة الثانية، بعدما تمكنت من ترخيص 192 سيارة، خلال الشهر الماضى.

وجاءت «سوبيرب» فى المرتبة الثالثة بترخيص 91 سيارة، تلتها «كاروك» فى المركز الرابع بنحو 47 مركبة.

تمركزت «كاميك» فى المرتبة الخامسة بقائمة سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال فبراير الماضى بإجمالي 14 وحدة.

وبحسب التقارير الرسمية، احتلت «سكالا» المرتبة السادسة بعدما سجلت ترخيص 9 سيارات، خلال الفترة المذكورة.

يذكر أن العلامة التجارية «سكودا» جاءت فى المرتبة الرابعة عشرة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة في قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، خلال شهر فبراير الماضى.

وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور نحو 18 ألفًا و729 وحدة، خلال الشهر الماضى.