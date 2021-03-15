سيــارات

تتصدرها «كودياك».. تعرف على سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير (جراف)

بإجمالي 212 مركبة
أحمد عوض 9:34 م, الأثنين, 15 مارس 21 9:34 م, الأثنين, 15 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» نحو 565 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال شهر فبراير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

ورصدت “المال” قائمة سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ حيث تصدر طراز «كودياك» قائمة تراخيص سيارات العلامة التشيكية في مصر بإجمالى 212 مركبة.

اقرأ أيضا  هيونداى وكيا تخططان لبيع 817 ألف سيارة في السوق الصينية

وحلت «سكودا أوكتافيا A8» فى المرتبة الثانية، بعدما تمكنت من ترخيص 192 سيارة، خلال الشهر الماضى.

وجاءت «سوبيرب» فى المرتبة الثالثة بترخيص 91 سيارة، تلتها «كاروك» فى المركز الرابع بنحو 47 مركبة.

تمركزت «كاميك» فى المرتبة الخامسة بقائمة سيارات «سكودا» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال فبراير الماضى بإجمالي 14 وحدة.

اقرأ أيضا  «رويترز»: تراجع إنتاج السيارات في تركيا 9.3% خلال فبراير

وبحسب التقارير الرسمية، احتلت «سكالا» المرتبة السادسة بعدما سجلت ترخيص 9 سيارات، خلال الفترة المذكورة.

يذكر أن العلامة التجارية «سكودا» جاءت فى المرتبة الرابعة عشرة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة في قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، خلال شهر فبراير الماضى.

وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور نحو 18 ألفًا و729 وحدة، خلال الشهر الماضى.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

بعد الزيادات الأخيرة.. تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021

المال - خاص 7:55 م, الأثنين, 15 مارس 21

«استرا» تتصدر تراخيص سيارات «أوبل» في مصر خلال فبراير (جراف)

أحمد عوض 6:48 م, الأثنين, 15 مارس 21

مصر ثاني أعلى دول العالم نموًّا فى مبيعات الملاكي بنهاية 2020 (فيديو)

شريف عيسى 6:42 م, الأثنين, 15 مارس 21

بتكلفة نصف مليار يورو.. فولكسفاجن تحيل 5 آلاف موظف إلى التقاعد

أحمد فراج 1:23 م, الأثنين, 15 مارس 21

«رويترز»: تراجع إنتاج السيارات في تركيا 9.3% خلال فبراير

أحمد فراج 12:30 م, الأثنين, 15 مارس 21

أسعار ومواصفات سيارات «فيات 500X» موديل 2021

أحمد عوض 11:43 ص, الأثنين, 15 مارس 21