تتصدرها «كودياك».. ترتيب سيارات «سكودا» المرخصة بوحدات المرور خلال نوفمبر الماضي

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سكودا» في مصر، نحو 359 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر فبراير الماضي.

وتصدرت «كودياك» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 165 مركبة خلال الشهر ذاته.

وجاءت «أوكتافيا» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 140 سيارة، تبعتها «سوبيرب» فى المركز الثالث بنحو 30 سيارة.

وحلت «كاروك» فى المرتبة الرابعة بترخيص 17 سيارات، تلتها «فابيا» فى المركز الخامس بواقع 3 مركبات.

وتمركزت «سكالا» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو سيارتين فقط بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويذكر أن العلامة التشيكية «سكودا» حصدت المركز الرابع بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال الشهر الماضى.