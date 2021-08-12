اتصالات وتكنولوجيا

تتصدرها «فيسبوك».. ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم خلال يوليو الماضى

«يوتيوب» في المركز الثاني بواقع 2.2 مليار زائر
أحمد عوض 1:25 م, الخميس, 12 أغسطس 21 1:25 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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رصدت بوابة “المال” قائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم خلال شهر يوليو الحالي؛ استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» التابعة لـ«Hootsuite».

واعتلت منصة «فيسبوك» صدارة مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة عالميًا بواقع 2 مليار و853 مليون زائر خلال تلك الفترة.

واحتل «يوتيوب» المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى نحو 2 مليار و 291 مليون زائر، تبعتها «واتس اب» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار مستخدم.

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فى المقابل، صعدت منصة «انستجرام» للمرتبة الرابعة بمعدل يصل إلى مليار و386 مليون زائر عالميًا، تلتها «ماسنجر» فى المركز الخامس بواقع مليار و300 مليون مستخدم.

وجاءت منصة «وي شات» فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم بإجمالي مليار و242 مليون زائر، تلتها «تيك توك» فى المركز السابع بنحو 732 مليون مستخدم.

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وحلت منصة «QQ الصينية» فى المرتبة الثامنة بمعدل يصل إلى 606 مليون مستخدم، تبعتها «DOUYIN» فى المركز التاسع بواقع 600 ميلون زائر.

وجاءت منصة «تيلجرام» فى المرتبة العاشرة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم بإحمالي 550 مليون زائر، خلال شهر يوليو الحالى.

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بقلم أحمد عوض

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