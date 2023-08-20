تتصدرها «صني».. ترخيص 537 سيارة من «نيسان» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من «نيسان» فى مصر نحو 537 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

واستحوذت «صني» على الحصة الكبرى من تراخيص سيارات «نيسان» بنسبة 81% مسجلة نحو 435 مركبة.

وجاءت «سنترا» في المرتبة الثانية بحصة 7.4% بترخيص 40 سيارة، تلتها «قشقاي» في المركز الثالث بنسبة 7.2% بواقع 39 مركبة.

وحلت «جوك» فى المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا لسيارات «نيسان» مستحوذة على حصة 2.6% بإجمالى 14 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتوزعت باقى الحصص البالغة نحو 1.8% على الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» هى «باترول، وكيكس».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أعداد السيارات المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى: