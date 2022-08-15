تتصدرها «صني».. ترخيص 1684 سيارة من «نيسان» بوحدات المرور (جراف)

تصدرت العلامة اليابانية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل 1684 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وتصدرت «صني» قوائم تراخيص سيارات «نيسان» بإجمالى نحو 1287 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحلت «سنترا» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 209 سيارات، تلتها «قشقاي» في المركز الثالث بواقع 141 مركبة.

وجاءت «جوك» في المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا من العلامة اليابانية «نيسان» مسجلة نحو 46 مركبة.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» نحو سيارة واحدة، خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا من «نيسان» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى: