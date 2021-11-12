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تتصدرها «صني».. ترخيص 1457 سيارة من «نيسان» بوحدات المرور

خلال أكتوبر الماضى
أحمد عوض 1:31 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 1:31 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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حصدت العلامة اليابانية «نيسان» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1457 مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال شهر أكتوبر الماضي.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور، خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

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اعتلت «صني» صدارة قوائم تراخيص سيارات «نيسان» بعدما تمكنت من تسجيل 1114 مركبة، تبعتها «سنترا» في المركز الثاني بإجمالي 238 سيارة.

وحلت «جوك» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 74 مركبة، تلتها «قاشقاي» فى المركز الرابع بنحو 25 سيارة.

وجاءت «كيكس» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات «نيسان» في مصر مسجلة نحو سيارتين فقط.

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فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» نحو 4 مركبات فقط بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

يُذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب سيارات «نيسان» المرخصة بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضي:

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بقلم أحمد عوض

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