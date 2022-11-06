تتصدرها «شيفروليه».. تعرف على السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أكتوبر

تصدرت “شيفروليه” قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2517 مركبة بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضي.

وحلت «شيرى» في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 1487 سيارة، أعقبتها «نيسان» في المركز الثالث بواقع 983 وحدة.

وحصدت «سوزوكى» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 844 سيارة، أعقبتها «إم جى» في المركز الخامس بواقع 517 وحدة.

واقتنصت «هيونداى» المرتبة السادسة بترخيص 452 سيارة، أعقبتها «بى واى دى» سابعًا بواقع 370 مركبة.

وتمركزت «كيا» في المرتبة الثامنة بإجمالى نحو 365 سيارة، تلتها «تويوتا» بواقع 356 وحدة.

وظهرت «مرسيدس» في المرتبة العاشرة بقائمة المركبات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 322 سيارة خلال الشهر الماضى.