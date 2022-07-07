تتصدرها «شيفروليه».. ترخيص 29.5 ألف سيارة بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مصر، نحو 29 ألفًا و540 مركبة مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بإجمالي نحو 2945 مركبة بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

فيما صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات في مصر مسجلة نحو 1647 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بواقع 1465 وحدة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1386 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بواقع 1046 وحدة.

وتمركزت «هيونداي» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف أنواعها مسجلة نحو 870 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز السابع بواقع 648 وحدة.

في حين حافظت «كيا» على تمركزها في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 625 سيارة، تلتها «فيات» في المركز التاسع مسجلة نحو 467 مركبات.

وظهرت «مرسيدس» في المرتبة العاشرة قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 396 سيارة خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال يونيو الماضي: