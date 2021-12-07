سيــارات

تتصدرها «شيفروليه».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال نوفمبر

«سوزوكي» في المركز الثاني بواقع 2079 مركبة
أحمد عوض 12:18 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:18 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت العلامة التجارية «شيفروليه» على تصدرها قوائم تراخيص السيارات في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3440 مركبة في مختلف وحدات المرور.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 45 ألفًا و410 مركبة خلال الشهر الماضى.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار «كيا سبورتاج» موديل 2022

وجاءت العلامة اليابانية «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى نحو 2079 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 2020 وحدة.

فى حين، تراجعت «إم جي» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1923 سيارة، تلتها «شيري» للمركز الخامس بواقع 1688 وحدة.

فيما صعدت «بيجو» للمرتبة السادسة بإجمالي ترخيص 1593 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز السابع بنحو 1565 وحدة.

اقرأ أيضا  بنسبة 0.6%.. تراجع طفيف في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 1542 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1101 مركبة.

وتمركزت العلامة الإيطالية «فيات» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 735 سيارة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية المرخصة في قطاع السيارات خلال نوفمبر الماضى:

اقرأ أيضا  «أميك» يكشف عن مبيعات سيارات «كيا أكسيد» في مصر خلال أكتوبر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

للشهر التاني على التوالي.. «سوزوكي» تتصدر تراخيص السيارات «الملاكي» بوحدات المرور

أحمد عوض 11:51 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

مبيعات الشاحنات في مصر تنمو %43.7 إلى 41.6 ألف مركبة خلال 10 أشهر

المال - خاص 9:38 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

مبيعات الأتوبيسات فى مصر تتراجع %8 خلال 10 أشهر

المال - خاص 9:33 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

«المنصور» للسيارات تورد أول دفعة من «شيفروليه كابتيفا 2022» للموزعين

أحمد عوض 9:29 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

تفاصيل اجتماع «حماية المستهلك» مع «شعبة السيارات»

أحمد عوض 2:42 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

سعر ومواصفات «شانجان ألسفن» موديل 2022

أحمد عوض 10:14 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21