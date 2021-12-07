تتصدرها «شيفروليه».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال نوفمبر

حافظت العلامة التجارية «شيفروليه» على تصدرها قوائم تراخيص السيارات في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3440 مركبة في مختلف وحدات المرور.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 45 ألفًا و410 مركبة خلال الشهر الماضى.

وجاءت العلامة اليابانية «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى نحو 2079 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 2020 وحدة.

فى حين، تراجعت «إم جي» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1923 سيارة، تلتها «شيري» للمركز الخامس بواقع 1688 وحدة.

فيما صعدت «بيجو» للمرتبة السادسة بإجمالي ترخيص 1593 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز السابع بنحو 1565 وحدة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 1542 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع مسجلة نحو 1101 مركبة.

وتمركزت العلامة الإيطالية «فيات» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 735 سيارة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية المرخصة في قطاع السيارات خلال نوفمبر الماضى: