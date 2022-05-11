تتصدرها «شيفروليه».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات خلال أبريل (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف فئاتها، بإجمالى نحو 2410 مركبات خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «إم جي» فى المركز الثانى بعدما تمكنت من ترخيص 1759 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 1712 وحدة.

فيما حافظت «شيري» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 1699 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بواقع 1462 وحدة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 1384 مركبة، تلتها «سوزوكي» فى المركز السابع بواقع 869 وحدة.

وحصدت «كيا» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 619 سيارة، أعقبتها «رينو» فى المركز التاسع مسجلة نحو 603 مركبات.

وتمركزت العلامة التجارية «بيجو» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف فئاتها، مسجلة نحو 584 سيارة خلال الشهر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 29 ألفًا 908 مركبات خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال أبريل الماضى: