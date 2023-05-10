تتصدرها «شيري تيجو 3».. ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

تصدرت «شيري تيجو 3» قوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال أبريل الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 246 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المركز الثانى بترخيص 220 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» ثالثًا بواقع 213 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» و«سكودا كودياك» في المرتبة الرابعة- مكرر- مسجلتا نحو 96 مركبة لكل منهما.

وحصدت «هوندا CR-V» المركز السادس بقائمة الطرازات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 75 مركبة، أعقبتها «تويوتا فورتشنر» سابعًا بواقع 71 وحدة.

واقتنصت «ميتسوبيشي إكسباندر» المرتبة الثامنة بترخيص 69 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» تاسعًا بواقع 58 وحدة.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 57 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب الطرازات الرياضية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: