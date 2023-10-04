تتصدرها «شيري».. ترخيص 9.3 ألف سيارة ملاكي بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضى (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال سبتمبر الماضى، نحو 9 آلاف و369 مركبة في مختلف وحدات المرور.

واحتلت «شيرى» صدارة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب الخاصة خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 978 وحدة.

وجاءت «هيونداي» في المرتبة الثانية بترخيص 886 سيارة، أعقبتها وفي المركز «إم جي» ثالثًا بنحو 737 مركبة.

وحلت «سوزوكي» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 726 مركبة، تلتها «كيا» خامسًا بواقع 550 مركبة.

وتمركزت «سكودا» فى المرتبة السادسة بترخيص 546 مركبة، أعقبتها «نيسان» سابعًا بإجمالى 539 سيارة.

وحصدت «تويوتا» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 499 سيارة، تلتها «مرسيدس» تاسعًا بنحو 489 مركبة.

وجاءت «فولكس فاجن» فى المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال سبتمبر الماضى، مسجلة نحو 420 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب سيارات الركوب «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضى: