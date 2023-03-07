تتصدرها «شيري».. ترخيص 5673 سيارة بوحدات المرور خلال فبراير

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة نحو 5 آلاف و673 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وتصدرت العلامة الصينية «شيرى» قوائم تراخيص السيارات في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 628 مركبة خلال الشهر ذاته.

وتمكنت «مرسيدس» من التواجد بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات- للشهر الثانى على التوالى- لتحتل المرتبة الثانية مسجلة نحو 463 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بواقع 456 وحدة.

وحصدت «سكودا» المرتبة الرابعة بإجمالى 359 مركبة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الخامس بواقع 350 وحدة.

واقتنصت «BYD» المرتبة السادسة بترخيص 320 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 326 مركبة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 312 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز التاسع بواقع 236 وحدة.

واحتلت «رينو» فى المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 220 سيارة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.