تتصدرها «سوزوكي».. ترتيب السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

تصدرت «سوزوكي» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 27.7% مسجلة نحو 1259 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت العلامة الصينية «إم جي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 16.9% محققة بيع 768 وحدة، تلتها «كيا» فى المركز الثالث بحصة قدرها 11% بنحو 500 سيارة.

وتمركزت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.6% مسجلة بيع 390 مركبة، أعقبتها «ستروين» في المركز الخامس بحصة 5.5% بواقع 250 سيارة.

وتمركزت «نيسان» في المرتبة السادسة بحصة سوقية 5.4% بعدما حققت بيع 244 سيارة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «أوبل» المرتبة السابعة بحصة سوقية 5.3% بإجمالى بيع 239 سيارة، تلتها «جيلي» فى المركز الثامن بحصة 4.3% بنحو 195 مركبة.

وظهرت «شيري» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.4% مسجلة بيع 153 مركبة، تلتها «شانجان» في المركز العاشر بحصة 2.9% بواقع 132 وحدة.

واحتلت «هافال» المرتبة الحادية عشر بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.6% مسجلة نحو 120 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشي» في المركز الثاني عشر بحصة 2.4% بواقع 110 سيارة.

وحلت «هيونداي» في المرتبة الثالثة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر مستحوذة حصة سوقية 2% بإجمالى نحو 90 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

فيما توزعيت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 2% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص الماركات التجاية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر خلال شهر يوليو الماضى: