تتصدرها «سكودا كودياك».. ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضى (جراف)

اعتلت «سكودا كودياك» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 165 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وجاءت «رينو ميجان» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 146 مركبة، أعقبتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الثالث بواقع 140 سيارة.

وحصدت «مرسيدس C180» المرتبة الرابعة بترخيص 127 مركبة، أعقبتها «مرسيدس C200» في المركز الخامس بنحو 56 وحدة.

ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» تراجعت بنسبة 75.8% لتسجل 5673 مركبة خلال فبراير الماضى، مقابل نحو 23 ألفًا و507 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال فبراير الماضى: