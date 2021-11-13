تتصدرها «سبورتاج».. ترخيص 895 سيارة من «كيا» بوحدات المرور خلال أكتوبر (جراف)

حافظت العلامة الكورية «كيا» على تمركزها في المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات «الملاكي» في مصر – للشهر الثاني على التوالى-، بعدما تمكنت من تسجيل 895 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «كيا» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات «كيا» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 756 مركبة، تبعتها «جراند سيراتو» في المركز الثاني بإجمالى 75 سيارة.

وحلت «سورينتو» فى المرتبة الثالثة مسجلة ترخيص 39 مركبة، تلتها «كيا K3» في المركز الرابع بواقع 9 سيارات.

وظهرت «كيا فورتي» فى المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية «كيا» مسجلة نحو 4 مركبات بوحدات المرور.

وظهرت «إكسيد» و«سول» في المرتبة الخامسة والسادسة – على التوالى- مسجلتا ترخيص 3 مركبات – لكل منهما- خلال تلك الفترة.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «كيا»، نحو 10 سيارات في مختلف وحدات المرور.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة خلال أكتوبر الماضى.

ويوضح الجدول التالى؛ قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا من العلامة الكورية «كيا» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: