تتصدرها «سبورتاج».. ترخيص 611 سيارة من «كيا» بوحدات المرور (جراف)

احتلت العلامة الكورية «كيا» المركز السابع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 611 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات «كيا» في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 54.3% بإجمالى ترخيص 332 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «سيراتو» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 38.3% مسجلة نحو 234 سيارة، أعقبتها «كيا أكسيد» فى المركز الثالث بحصة قدرها 5.1% بترخيص 31 مركبة.

وحلت «سورينتو» في المرتبة الرابعة بقوائم تراخيص سيارات «كيا» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 1% مسجلة نحو 6 مركبات، تلتها «كيا K3» في المركز الخامس بحصة قدرها 0.5% بنحو 3 سيارات فقط.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الكورية «كيا» بنسبة بلغت 0.8% بإجمالى نحو 6 مركبات خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى؛ أعداد السيارات المرخصة من العلامة الكورية «كيا» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: