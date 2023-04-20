تتصدرها «سبورتاج».. ترخيص 484 سيارة من «كيا» بوحدات المرور (جراف)

احتلت العلامة الكورية «كيا» المركز السادس بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 484 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وتصدرت «سبورتاج» قوائم تراخيص سيارات «كيا» مسجلة نحو 317 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «إكسيد» في المرتبة الثانية بترخيص 93 سيارة، أعقبتها «سيراتو» فى المركز الثالث بإجمالى 21 مركبة.

وحلت «سورينتو» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 15 مركبات، تلتها «كيا K3» في المركز الخامس بواقع 13 سيارة بمختلف وحدات المرور.

ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر تراجعت بنسبة 69%، لتسجل 8 آلاف و267 مركبة خلال مارس الماضى، مقابل 26 ألفًا و895 فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى؛ أعداد السيارات المرخصة من «كيا» بوحدات المرور خلال مارس الماضى: