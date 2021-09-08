اتصالات وتكنولوجيا

تتصدرها «سامسونج».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في الصعيد خلال يونيو الماضى (جراف)

«أوبو» في المركز الثاني بحصة سوقية 20%
أحمد عوض 7:25 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 7:25 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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رصدت “المال” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في منطقة مدن الصعيد خلال شهر يونيو الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمدن الصعيد، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 41%، من إجمالى المبيعات البالغة 222 ألف جهاز خلال تلك الفترة.

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وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 20% من إجمالى المبيعات.

وحلت كل من «ريدمي» و«إنفنينيكس» فى المرتبة الثالثة والرابعة – على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 11%، لكل منهما، خلال تلك الفترة.

وظهرت «فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 3%، من إجمالى المبيعات.

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فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على باقي العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر شهدت نموًا بنسبة 17% لتصل إلى مليون و335 ألف جهاز بقيمة بلغت 254.5 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بنحو مليون و137 ألف وحدة بقيمة 219.5 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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