اتصالات وتكنولوجيا

تتصدرها «سامسونج».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالدلتا خلال يوليو (جراف)

«أوبو» وصيفًا بحصة سوقية 25%
أحمد عوض 11:41 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 11:41 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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رصدت «المال» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في منطقة الدلتا خلال شهر يوليو الماضي؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدرت «سامسونج» قائمة مبيعات هواتف المحمول فى نطاق مدن الدلتا بعدما استحوذت على حصة سوقية 31%، من إجمالى مبيعات تلك المنطقة الجغرافية التي بلغت نحو 443 ألف جهاز خلال تلك الفترة.

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وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «فيفو» و«POCO» في المرتبة السادسة والسابعة- على التوالى- بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى نطاق مدن الدلتا مسجلتا حصة سوقية 3%، لكل منهما-.

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فى المقابل، توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر سجلت- نموًا- بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى، مقابل مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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