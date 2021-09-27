اتصالات وتكنولوجيا

تتصدرها «سامسونج».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالقاهرة خلال يوليو الماضي (جراف)

بحصة سوقية 32%
أحمد عوض 9:11 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 9:11 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 32% من إجمالي المبيعات فى تلك المنطقة الجغرافية التى بلغت نحو 566 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27%، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

اقرأ أيضا  هيثم عصام مديرها فى مصر:«كريم» تتوقع استعادة معدلات تشغيل ما قبل «كورونا» خلال 2022

وحلت «إنفينيكس» و«ريلمي» فى المرتبة الرابعة والخامسة- على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 7%- لكل منهما-، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، تمركزت كل من «آبل» و«فيفو» و« POCO» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – على التوالى- مسجله حصة سوقية 3%،لكل منهم، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول في نطاق محافظة القاهرة.

اقرأ أيضا  «جوبزيلا» تطلق منصة إلكترونية لمسئولى إدارات «الموارد البشرية»

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت – نموًا– بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

اقرأ أيضا  شريحة «2 - 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «أوبو» في مصر خلال يوليو (جراف)

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

شريحة «2 – 3 آلاف جنيه» تتصدر مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر خلال يوليو الماضي (جراف)

أحمد عوض 9:12 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

«جوبزيلا» تطلق منصة إلكترونية لمسئولى إدارات «الموارد البشرية»

المال - خاص 6:22 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

سوق المحمول تشكو من نقص المعروض

المال - خاص 6:17 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

كيانات التجارة الإلكترونية تتنافس على عروض العودة للمدارس

المال - خاص 6:09 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

هيثم عصام مديرها فى مصر:«كريم» تتوقع استعادة معدلات تشغيل ما قبل «كورونا» خلال 2022

محمود جمال 6:05 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

«يوتيوب» تطلق قوائم الأغاني الرائجة YouTube Charts في مصر والسعودية والإمارات

المال - خاص 3:19 م, الأحد, 26 سبتمبر 21