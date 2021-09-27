تتصدرها «سامسونج».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالقاهرة خلال يوليو الماضي (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 32% من إجمالي المبيعات فى تلك المنطقة الجغرافية التى بلغت نحو 566 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27%، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت «إنفينيكس» و«ريلمي» فى المرتبة الرابعة والخامسة- على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 7%- لكل منهما-، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، تمركزت كل من «آبل» و«فيفو» و« POCO» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – على التوالى- مسجله حصة سوقية 3%،لكل منهم، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول في نطاق محافظة القاهرة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت – نموًا– بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو مليون و297 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.