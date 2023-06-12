تتصدرها «رينو ميجان».. ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى (جراف)

تصدرت «رينو ميجان» قوائم السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 455 مركبة في مختلف وحدات المرور.
وحلت «رينو سانديرو» فى المرتبة الثانية بترخيص 147 سيارة، تلتها «سكودا كودياك» في المركز الثالث بواقع 142 وحدة.
واقتنصت «فولكس فاجن تيجوان» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 118 سيارة خلال الشهر الماضى.
وبفارق سيارة واحدة انتزعت «رينو داستر» المركز الخامس بترخيص 75 مركبة، تلتها «سكودا أوكتافيا» سادسًا بواقع 74 سيارة.
وتمركزت «أوبل كروس لاند» المرتبة السابعة بإجمالى 66 سيارة، وظهرت «بي ام دابليو X1» فى المركز الثامن مسجلة نحو 62 مركبة.
وحلت «أوبل كورسا» المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 55 مركبة في مختلف وحدات المرور.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: