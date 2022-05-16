تتصدرها «ديزاير».. ترخيص 819 سيارة من «سوزوكي» بوحدات المرور (جراف)

حصدت العلامة التجارية «سوزوكي» المركز السادس بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 819 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «ديزاير» قوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» في مصر بإجمالى نحو 273 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «سوزوكى فان» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 214 مركبة، أعقبتها «سياز» في المركز الثالث بواقع 124 سيارة.

وحلت «سوزوكي سويفت» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 109 مركبات، تلتها «بالينو» في المركز الخامس بواقع 34 مركبة.

وجاءت «ألتو» في المرتبة السادسة بإجمالي ترخيص 22 مركبة، أعقبتها «إسبريسو» في المركز السابع بنحو 19 سيارة.

وتمركزت «أرتيجا» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكى» مسجلة نحو 18 سيارة بوحدات المرور.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى من «سوزوكي» في مصر، نحو 6 مركبات بوحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكي» في مصر خلال الشهر الماضى: