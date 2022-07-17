تتصدرها «تيجو 7».. ترخيص 1379 سيارة من «شيري» بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

حصدت العلامة الصينية «شيري» المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1379 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «شيري تيجو 7» قوائم تراخيص سيارات «شيرى» مسجلة نحو 519 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية باجمالى ترخيص 390 سيارة، أعقبتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بواقع 313 مركبة.

وحلت «تيجو 7 برو» في المرتبة الرابعة بترخيص 93 سيارة، تلتها «تيجو 8» في المركز الخامس بنحو 55 وحدة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الصينية «شيرى» مسجلة نحو 9 مركبات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «شيرى» بوحدات المرور خلال الشهر الماضي: