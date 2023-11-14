تتصدرها «بي واي دي F3».. تعرف على السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 10 أشهر (جراف)

تصدرت «بي واي دي F3» قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3830 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلت «شيري تيجو 3» في المرتبة الثانية بترخيص 2715 سيارة، أعقبتها «شيري أريزو 5» ثالثًا بإجمالى 2649 وحدة، ثم «تيجو 7» بواقع 2379 مركبة.

وجاءت «إم جي 5» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 1827 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى: