تتصدرها «بي واي دي F3».. ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصا بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

تصدرت «بي واي دي F3» قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أبريل الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 279 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري تيجو 3» فى المرتبة الثانية بترخيص 246 سيارة، أعقبتها «تيجو 7» ثالثًا بواقع 213 وحدة.

وحلت «شيري أريزو 5» في المركز الرابع مسجلة نحو 200 مركبة، تلتها «إم جي 5» خامسًا بإجمالى 61 وحدة.

وحصدت «جيلي كول راي» فى المرتبة السادسة بترخيص 45 سيارة، أعقبتها «إم جي RX5» سابعًا بواقع 36 مركبة.

واقتنصت «إم جي HS» المركز الثامن بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 34 مركبة خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أبريل 2023: