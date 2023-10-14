تتصدرها «بي واي دي F3».. ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر (جراف)

تصدرت «بي واي دي F3» قائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3696 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري أريزو 5» في المرتبة الثانية بترخيص 2559 سيارة، أعقبتها « شيري تيجو 3» ثالثًا بإجمالى 2439 وحدة، ثم «تيجو 7» بواقع 2033 مركبة.

وحلت «إم جي 5» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 1112 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى: