تتصدرها «بي واي دي F3».. ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

احتفظت «بي واي دي F3» بصدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2736 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري أريزو 5» في المرتبة الثانية بترخيص 1957 سيارة، أعقبتها « شيري تيجو 3» ثالثًا بإجمالى 1759 وحدة، ثم «تيجو 7» بواقع 1407 مركبة.

وحلت «إم جي 5» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال تلك الفترة، مسجلة نحو 834 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى: