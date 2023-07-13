تتصدرها «بي واي دي F3».. ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو (جراف)

تصدرت «بي واي دي F3» قائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 382 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري تيجو 3» في المركز الثاني بترخيص 180 سيارة، أعقبتها «أريزو 5» ثالثًا بإجمالي 177 مركبة، تلتها «تيجو 7» بنحو 135 مركبة.

وجاءت «إم جي 5» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو الماضي، مسجلة نحو 85 مركبة في مختلف وحدات المرور.

يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال يونيو الماضي، تراجعت بنسبة 42.8% لتسجل 6 آلاف و994 مركبة، مقابل 12 ألفًا و246 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال يونيو الماضى: