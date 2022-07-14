تتصدرها «بيلتا».. ترخيص 1215 سيارة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

حصدت «تويوتا» المركز الثالث بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1215 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «بيلتا» قوائم تراخيص سيارات «تويوتا» بإجمالى نحو 495 مركبة، تبعتها «كورولا» فى المركز الثاني بواقع 469 سيارة.

وجاءت «فورتشنر» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 111 سيارة، تلتها «راش» فى المركز الرابع بإجمالي 66 مركبة.

وحلّت «تويوتا C-HR» فى المرتبة الخامسة بترخيص 31 مركبة، تلتها «روميون» في المركز السادس بنحو 29 سيارة.

وظهرت «لاند كروزر» في المرتبة السابعة بقوائم تراخيص سيارات «تويوتا» بإجمالى نحو 6 مركبات، أعقبتها «ياريس» في المركز الثامن بواقع 5 سيارات.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «تويوتا» نحو 3 مركبات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى: