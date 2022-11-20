تتصدرها «الهند».. 975.9 مليون مستخدم منصة «ماسنجر» عالميًا خلال أكتوبر الماضى

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن وصول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» إلى 975.9 مليون مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر أكتوبر الماضى.

أعتلت «الهند» صدارة دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بواقع 120 مليون و650 ألف مستخدم خلال الشهر الماضى.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثانية عالميًا بإجمالي 63 مليون و550 ألف زائر، تبعتها «المكسيك» فى المركز الثالث بنحو 60.2 مليون مستخدم.

في حين صعدت «الفلبين» للمرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «ماسنجر» حول العالم بنحو 54.6 مليون زائر، تلتها «فيتنام» فى المركز الخامس بواقع 54.3 مليون مستخدم.

وحلت «تايلاند» فى المرتبة السادسة عالميًا في استخدام منصة «ماسنجر» بواقع 36 مليون و450 ألف مستخدم خلال الشهر الماضى.

وحصدت مصر المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإجمالى 34.6 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحصدت «أندونيسيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 28.3 مليون زائر، تبعتها «المملكة المتحدة» فى المركز التاسع بواقع 27 مليون مستخدم.

احتلت «بنجلاديش» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول وصولا لاعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «messenger» بواقع 21 مليون و850 ألف مستخدم خلال أكتوبر الماضى.

857.1 مليون مستخدم لمنصة «لينكد إن» عالميًا

بلغ عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» نحو 857.1 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت.

اعتلت «الولايات المتحدة الأمريكية» صدارة قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «لينكد إن» عالميًّا بإجمالى 190 مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «الهند» في المرتبة الثانية عالميًّا بمعدل الزيارات على منصة «لينكد إن» بواقع 95 مليون زائر، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» بواقع 58 مليون زائر، تلتها «الصين» في المركز الرابع بنحو 50 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» المرتبة الخامسة عالميًّا فى عدد الزيارات على منصة «لينك إن» بإجمالي 34 مليون زائر، أعقبتها «فرنسا» في المركز السادس بمعدل 25 مليون مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» بواقع 22 مليون زائر، تبعتها «كندا» في المركز الثامن بإجمالي 21 مليون مستخدم.

وجاءت «المكسيك» في المرتبة التاسعة عالميًّا بإجمالى 19 مليون زائر خلال تلك الفترة، تلتها «ايطاليا» فى المركز العاشر بواقع 17 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

575.7 مليون مستخدم لمنصة «سناب شات» عالميًا

بلغ إجمالي عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» في مختلف دول العالم إلى 575.7 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى.

تصدرت «الهند» قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الإعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» عالميًا بإجمالي 145 مليون و250 ألف مستخدم.

وجاءت «الولايات المتحدة الامريكية» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 107 ملايين و50 ألف زائر، تلتها «فرنسا» فى المركز الثالث بواقع 25 مليون زائر.

في حين صعدت «باكستان» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «لينكد إن» بإجمالي 22 مليون و250 ألف مستخدم.

وتمركزت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «سناب شات» بمعدل وصل إلى 21 مليون و650 ألف زائر، تلتها «السعودية» فى المركز السادس بواقع 20.6 مليون مستخدم.

وظهرت «ألمانيا» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالي 16 مليون و150 ألف زائر.

وحلت «ألمانيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالي 15 مليون و650 ألف زائر، تلتها «العراق» فى المركز التاسع بنحو 15.3 مليون مستخدم.

حصدت تركيا المرتبة العاشرة عالميًا بقائمة الدول الأكثر وصولا لاعلانات منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالي 14 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضى.