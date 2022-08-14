تتصدرها «البحر الأحمر».. الأسهم السعودية تغلق الأحد على تراجع

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.13% خاسرًا 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12514.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.08% رابحًا 17.88 نقطة ليغلق عند مستوى 22041.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.7 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.13%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والمرافق العامة بنسبة 0.62%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.76%، على التوالي.

وقفز 128 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “طباعة وتغليف” بنسبة 9.56%، ثم سهم “رعاية” بنسبة 7.35%، ثم سهم “أم آي أس” بنسبة 5.33%، وتراجع 76 سهمًا على رأسها سهم “البحر الأحمر” بنسبة 4.76%، ثم سهم “المواساة” بنسبة 4.72%، ثم سهم “بترو رابغ” بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم “بترو رابغ” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 678 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسرًا 53.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7646.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% خاسرًا 59.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8525.13 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.67% خاسرًا 39.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5819.65 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.5% خاسرًا 30.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6127.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 375.3 مليون سهم بقيمة 59.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.87%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.11%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاعات العقار، والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.67%، 0.66%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك، والمنافع بنسبة 0.57%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية وحيدًا بنسبة 0.33%.