تتصدرها الأجهزة الكهربائية.. 20.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر

أعلن الجهاز المركزي للعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، خلال أول 8 أشهر من عام 2023، بنسبة 20.4%.

وذكر التقرير الصادر أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى المجر سجلت نحو 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 51.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 145.2 مليون دولار خلال الفترة نفسه من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15.3%.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 197.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%.

أبرز السلع التى صدّرتها مصر للمجر

ونرصد، في التقرير، أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى المجر، خلال أول 8 أشهر من عام 2023، وهي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 20.9 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 16.1 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 10.4 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

أبرز السلع التى صدّرتها المجر لمصر

وتابع التقرير أن أبرز مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر، خلال أول 8 أشهر من عام 2023، هي: قاطرات وعربات بقيمة 71 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 12.6 مليون دولار، وسيارات وجرارات بقيمة 7.9 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 7.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 7.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 3 ملايين دولار، خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 42.1%.

كما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 548 ألف دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.

وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان المجر 10.2 مليون نسمة عام 2023.