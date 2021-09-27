تتصدرها «إبيزا».. ترخيص 971 سيارة من «سيات» بوحدات المرور

اقتنصت العلامة الإسبانية «سيات» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 971 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة لـ«سيات» خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «إبيزا» قوائم تراخيص العلامة الإسبانية بعدما تمكنت من تسجيل 456 وحدة، تبعتها «أرونا» في المركز الثاني بإجمالي 337 سيارة.

وجاءت «تاراكو» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 102 مركبة، تلتها «ليون» في المركز الرابع بواقع 41 سيارة.

وحلت «أتيكا» في المرتبة الخامسة بإجمالى 34 سيارة، فيما ظهرت «توليدو» فى المركز السادس بقوائم تراخيص سيارات «سيات» بوحدات المرور مسجلة نحو مركبة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت نحو 26 ألفًا و675 مركبة خلال الشهر الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «سيات» المرخصة بوحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى: