تتصدرها «أوكتافيا».. ترخيص 805 سيارات من «سكودا» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

اقتنصت العلامة التشيكية «سكودا» المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 805 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة لـ«سكودا» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «أوكتافيا» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» فى مختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 393 مركبة، تبعتها «سوبيرب» فى المركز الثاني بنحو 210 سيارات.

وجاءت «كودياك» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 143 سيارة، تبعتها «كاروك» فى المركز الرابع بواقع 50 سيارة.

وحصدت «كاميك» المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات «سكودا» مسجلة نحو 8 سيارات، أعقبتها «سكالا» فى المركز الساس بنحو مركبة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال الشهر الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «سكودا» المرخصة بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضى: