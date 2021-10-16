سيــارات

تتصدرها «أوكتافيا».. ترخيص 805 سيارات من «سكودا» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

«سوبيرب» في المركز الثاني بواقع 210 مركبات
أحمد عوض 7:31 م, السبت, 16 أكتوبر 21 7:31 م, السبت, 16 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اقتنصت العلامة التشيكية «سكودا» المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 805 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة لـ«سكودا» بوحدات المرور خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

اقرأ أيضا  تعرف على أحدث أسعار سيارات «بي واي دي F3» بعد الزيادات الأخيرة

تصدرت «أوكتافيا» قوائم تراخيص سيارات «سكودا» فى مختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 393 مركبة، تبعتها «سوبيرب» فى المركز الثاني بنحو 210 سيارات.

وجاءت «كودياك» فى المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 143 سيارة، تبعتها «كاروك» فى المركز الرابع بواقع 50 سيارة.

وحصدت «كاميك» المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات «سكودا» مسجلة نحو 8 سيارات، أعقبتها «سكالا» فى المركز الساس بنحو مركبة واحدة فقط خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  انكماش محدود فى حصة «تويوتا كورولا» من «الطرازات» تركية المنشأ

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال الشهر الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «سكودا» المرخصة بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضى:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات «تويوتا راش» موديل 2022

المال - خاص 7:45 م, السبت, 16 أكتوبر 21

رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «شيري أريزو 5» إلى 17 ألف جنيه

المال - خاص 7:22 م, السبت, 16 أكتوبر 21

ارتفاع أسعار السيارات.. زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على «شانجان ألسفن» خلال أكتوبر

المال - خاص 5:45 م, السبت, 16 أكتوبر 21

«أوبترا» تقود تراخيص سيارات «شيفروليه» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

أحمد عوض 4:32 م, السبت, 16 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2022

المال - خاص 3:38 م, السبت, 16 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022

المال - خاص 5:50 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21