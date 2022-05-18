تتصدرها «أوبل موكا».. ترخيص 458 سيارة من «أوبل» بوحدات المرور (جراف)

اقتنصت العلامة التجارية «أوبل» المركز الـحادي عشر بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 458 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضي.

رصدت «المال» إعداد السيارات المرخصة لـ«أوبل» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «موكا» قوام تراخيص سيارات «أوبل» بإجمالى نحو 289 مركبة، تبعتها «كورسا» و«كروس لاند» في المركز الثاني والثالث – على التوالى- بواقع 70 سيارة لكل منهما.

وجاءت «جراند لاند» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 21 مركبة، تبعتها «استرا» في المركز الخامس مسجلة نحو 4 سيارات.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «أوبل» بلغت نحو 4 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغت 14 ألفًا و694 مركبة خلال الشهر الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «أوبل» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: