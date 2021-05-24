تتصدرها «أوبترا».. ترتيب سيارات «شيفروليه» المرخصة بوحدات المرور خلال أبريل 2021 (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التحارية «شيفروليه» نحو 1095 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال شهر أبريل الماضي.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «شيفروليه» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، حيث تصدر طراز «أوبترا» قوائم تراخيص العلامة الأمريكية بعدما تمكنت من تسجيل 485 سيارة.

وجاءت «كابتيفا» فى المرتبة الثانية مسجلة ترخيص 280 مركبة، تبعتها سيارات «N300 – الميني فان» فى المركز الثالث بنحو 279 سيارة.

وحلت «ماليبو» فى المرتبة الرابعة بترخيص 47 مركبة، تلتها «شيفروليه C6» فى المركز الخامس مسجلة نحو سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

ظهرت طرازات «أفيو» و«لانوس» في المرتبة السادسة والسابعة- على التوالى- بعدما تمكنتا من ترخيص سيارة واحدة فقط – لكل منهما- بمختلف وحدات المرور.

يذكر أن «شيفروليه» تمركزت فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بنحو 1095 مركبة، من إجمالى أعداد المركبات المرخصة التى بلغت نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال الشهر الماضى.