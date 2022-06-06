«تترجا فيا» بصوت إسباني تعود للواجهة بعد سنوات.. الموسيقى الشرقية تستحق العالمية

عادت أغنية النجم إيهاب توفيق القديمة ” تترجا فيا” للواجهة بعد سنوات خاصة بعد نشر الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد صاحب كلمات الأغنية التي طرحت عام 2000 لايهاب توفيق لفيديو الأغنية عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” لكن هذه المرة للمطربة الأسبانية ” انديا مارتينز” ، وهي تغني الأغنية كاملة بصوتها في إحدى حفلاتها الغنائية.

وبرغم أن الفيديو قديم لكن لم يكن معروفا لدى الجمهور والكثيرين إلا بعد نشر بهاء له عبر حسابه.

وتم أيضا نشر فيديو للأغنية بصوت فرقة دانماركية ” أوت لانديش” وهي تغني الأغنية كاملة مع وجود مقطع قصير جدا لجزء منها بصوت ايهاب توفيق ، حيث كانت الفرقة حريصة على تسجيل إيهاب توفيق مقطع من الأغنية بصوته وارساله لهم كما علمنا، وقاموا بنشر الأغنية بصوتهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا أيضا .

من ناحيته علق شاعر الأغنية بهاء الدين محمد على فيديو المطربة الاسبانية أنديا مارتينز عبر حسابه قائلا” لما تلاقى أغنيتك وصلت لبعيد وأنت هنا” ، وانهالت التعليقات الايجابية بعد نشره للفيديو مهنئين له بنجاح الأغنية القديمة التي طرحت منذ 23 عاما للغات أجنبية مختلفة وتغني مطربين مختلفين غربيين بها .

هاني يعقوب : نتمنى أن يكون ذلك محمسا لإيهاب توفيق لتقديم أغنيات مميزة جديدة

قال الموزع الموسيقي هاني يعقوب للمال ، أن أي نجم في الغناء ليس مقصرا في نشر أغنية وصلت له عالميا ، لافتا أن الاغنيات الحقيقية المتميزة مثل تترجا فيا تكون لها الاستمرارية لسنوات وذلك ماتحقق مع هذه الأغنية أنها استمرت باقية في ذاكرة الناس سواء محليا أو عربيا وكذلك استطاعت الخروج ع الحدود المحلية .

وأكد يعقوب أننا نتمنى بعد هذا الجدل المثار حول الأغنية من جديد أن يكون هناك حماسة لدى ايهاب وباقي أبناء جيله للعودة بقوة للساح الغنائية ، بأغنيات مميزة حيث كانت أغنيات ايهاب في فترة معينة ” هيتات” قوية .

وأشار أيضا الى أنه لايمكن أن نلوم على عمرودياب أنه فنان ذكي قام بتوثيق اغنياته التي وصلت للعالمية وتغنى بلهجات مختلفة .

وتابع قائلا : “على إيهاب توفيق وباقي جيله من المطربين مثل محمد فؤاد وهشام عباس ومصطفى قمر ، أن يعود لهم الشغف في النجاح وتصدر التريند بأغنيات تناسب العصر الحالي ، فلكل وقت مفردات معينة وأدوات يجب التعامل بها لضمان استمرارية النجاح مثل عمرو دياب”.

وأشار يعقوب أيضا إلى أن الفنان محمد رمضان دائما يقول عن نفسه نمبر 1 ، وبرغم أنه لا يفصح نمبر 1 في أي مجال الغناء أو التمثيل أو السينما ، لكنه ذكاء فني منه .

محمد ضياء : أي موسيقى شرقية مميزة تستحق الوصول عالميا

بدوره، أوضح الملحن محمد ضياء أن أي موسيقى شرقية مميزة تستحق الوصول عالميا ، لذلك الأغنية وصلت لأكثر من دولة أجنبية أسبانيا والدانمارك .

وتابع أن هناك أغنيات عربية مختلفة غير معروفة أنها تغنى بلهجات أجنبية مختلفة مثل” يامجنون ” وأغنية” يمين الله” و” بشتاقلك ساعات” لسميرة سعيد .

وأردف قائلا أننا نتمنى أن يكون لدينا فنانين عالميين ومعروفين في الخارج مثل محمد صلاح وعمر الشريف وغيرهم ، ولايقتصر الأمر على أغنيات تصل للهجات أجنبية مختلفة فقط .

ياسر أنور : الأمر يعتمد على فريق عمل السوشيال ميديا للمطرب نفسه لنشر هذه الفيديوهات للجمهور

وقال مهندس الصوت ياسر أنور إنه ليس تقصير من صناع الأغنية أبدا ، بل الأمر يعتمد على فريق عمل السوشيال ميديا للمطرب نفسه لنشر هذه الفيديوهات للجمهور ليتعرف على أغنياته التي حققت نجاحا خارج المنطقة العربية .

وأشار إلى أن أي أغنية شرقية جميلة مثل تترجا فيا وغيرها ، تستحق الوصول للعالم وتغنى بلهجات أجنبية مختلفة ، وهذه الأغنية تحديدا موسيقاها كانت مميزة لذلك وصلت عربيا وعالميا .

ولفت إلى أنه يتمنى أن يعود مطربي هذا الجيل مثل إيهاب توفيق وهشام عباس وغيرهم ، لنفس حماسهم لطرح أغنيات قوية مثلما كانوا يفعلون ويحققون سابقا لانه جيل لايعوض أبدا وفنانين ونجوما كبار قدموا تاريخا فنيا محترما ومشرفا .