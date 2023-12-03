تتراوح من 1-10 جنيهات.. زيادات جديدة في أسعار حلاوة البوادي والطحينة (مستند)

زيادة جديدة في أسعار حلاوة البوادي، إضافة إلى الطحينة والتى أعلنت عنها شركة البوادي بجميع أنواعها خلال شهر ديسمبر الجاري، وبعد قيام شركة جهينة بالإعلان عن زيادة أسعار عصائر جهينة والألبان.

وتعد الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة خلال 2023 وسط قفزات سعرية في منتجات عديدة مطلع الشهر الجاري ما بين 1 وحتي 10 جنيهات.

وحصلت المال على مستند بالزيادة الكاملة والتى سجل سعر حلاوة البوادي وزن العبوة 285 جراما حوالي 43 جنيها مقابل 33 جنيها خلال اغسطس بزيادة 10 جنيهات، فيما بلغ سعر العبوة 590 جراما نحو 80 جنيها، بعد أن سجلت العبوة 570 جراما حوالي 60 جنيها خلال أغسطس الماضي.

وبلغ سعر الحلاوة البوادي زند وزن 970 جراما حوالي 130 جنيها للعبوة، كما سجلت أسعار حلاوة البوادي بار وزن 80 جراما نحو 10 جنيهات، وحلاوة بار وزن 39 جراما لتبلغ حوالي 5 جنيهات بزيادة قدرها جنيه.

وسجل سعر الحلاوة فستدق وزن 300 جرام حوالي 80 جنيها للعبوة بزيادة 10 جنيهات، وبلغ أسعار حلاوة طحينية بالبندق حوالي 60 جنيها وزن 300 جرام بارتفاع قدره 9 جنيهات، كما بلغ سعر العبوة 300 جرام سودانى أو شيكولاته حوالي 45 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

وسجلت أسعار الحلاوة سبريد البوادي سادة وزن 160 جراما نحو 30 جنيها بزيادة 5 جنيهات، وسجل سبريد بالشيكولاته وزن 160 جراما حوالي 30 جنيها، فيما بلغ سعر حلاوة سبريد سادة البوادي وزن 315 جراما نحو 52 جنيها وسبريد شيكولاته وزن 315 جراما نحو 56 جنيها.