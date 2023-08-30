تتراوح ما بين 2.5 إلى 11 جنيها.. ارتفاع أسعار لبن جهينه بداية من الجمعة (مستند)

زيادة جديدة أعلنتها شركة جهينه للصناعات الغذائية، لترفع أسعار لبن جهينه في عدد من أنواعها بداية من الجمعة المقبلة 1 سبتمبر ، بما يتراوح ما بين 2.5 إلى 11 جنيهاً للعبوة، بعد إعلان عدد من الشركات زيادة أسعار منتجاتها.

وحصلت المال على مستند بالزيادات الجديدة التى أعلنتها شركة جهينه، حيث تضمنت رفع أسعار لبن جهينه 1 لتر كامل ومنزوع الدسم من 32 إلى 38 جنيهاً للمستهلك، فيما سجل سعر لبن جهينه نصف الدسم نحو 38 جنيهاً بزيادة قدرها 6 جنيهات أيضاً.

كما قفز سعر كرتونة حليب بخيره حجم نصف كيلو لتسجل 375 جنيهًا بدلاً من 324 جنيهاً بينما سجلت سعر العبوة للتاجر 15،63 جنيه، في حين تصل إلى المستهلك 16،5 جنيه للعبوة بدلاً من 14 جنيهاً بزيادة قدرها 2.5 جنيهاً

وسجل سعر لبن رايب طبيعي 1 لتر سعر 432 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 306 جنيهاً، وسجلت العبوة سعر 36 جنيهًا للتاجر، ووصلت إلى 38 جنيهًا للمستهلك بدلاً من 27 جنيهاً بزيادة قدرها 11 جنيهاً.

ورفعت الشركة سعر كرتونة حليب جهينة من حجم كيلو ونصف إلى 410،75 جنيه، لتسجل العبوة للتاجر سعر 51،34 جنيه، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك 55 جنيها بدلاً من 46 جنيهاً بزيادة نحو 9 جنيهات للعبوة.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تلك الزيادات مؤقته ومن المرتقب تراجعها مجدداً.

وطالب المنوفي في تصريحات صحفية المواطنين بعدم الشراء إلا للمتطلبات الضرورية وللإستهلاك اليومي وعدم القيام بالتسابق على الشراء أو التخزين.