تتراوح ما بين 105 و 290 جنيها.. ننشر أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة بعد ارتفاعها

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في 30 سبتمبر المقبل ، وسط شكاوي من المواطنين من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة ما يزيد من أعباء الأسرة المصرية بالتزامن مع بدء بعض الطلبة في الدروس الخصوصية مؤخراً.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة والتى تبدأ أسعارها من 105 وحتي 290 جنيهاً لبعض الكتب الخارجية مثل الأضواء ، بعض ان وضح عدد من مسئولي المطابع انه لا صحة حول تسجيل بعض الكتب الخارجية مستويات 700 جنيهاً للكتاب مؤخراً.

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024، من المعاصر على النحو التالي:

– اللغة الفرنسية، الفصل الدراسي الأول بسعر 139 جنيها، ويتكون من 3 أجزاء، هي: كتاب الشرح والتدريبات، وكتاب الامتحانات الإلكترونية باستخدام تقنية QR Code.

– اللغة الإنجليزية بسعر 220 جنيهاً، يتكون الكتاب من 4 أجزاء.

أسعار الكتب الخارجية المتوفرة لطلاب الصف الأول الثانوي من الامتحان

كتاب اللغة العربية بسعر 205 جنيهات.

كتاب الجغرافيا بسعر 115 جنيها.

كتاب التاريخ بسعر 120 جنيها.

كتاب الفلسفة بسعر 105 جنيهات.

كتاب الأحياء بسعر 130جنيها.

كتاب الفيزياء بسعر 135 جنيها.

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي من الأضواء على النحو التالي:

كتاب اللغة العربية بسعر 170 جنيها.

التاريخ بسعر 115 جنيها.

الجغرافيا بسعر 115 جنيها.

اللغة العربية بسعر 170 جنيها.

قيمة اللغة الإنجليزية بسعر: 220 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2023-2024

– سعر كتاب الأضواء عربى بـ 120 جنيه.

– سعر كتاب المعاصر إنجليزى بـ 122 جنيه.

– سعر كتاب جيم إنجليزى بـ 140 جنيه.

سعر كتب الأضواء إنجليزي بـ 150 جنيها

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 لكتاب المعاصر

– سعر كتاب الجبر والهندسة الفراغية: 210 جنيهات.

– سعر كتاب التفاضل والتكامل: 210 جنيهات.

– سعر كتاب الإستاتيكا: 205 جنيهات.

– سعر كتاب الديناميكا: 210 جنيهات.

– سعر كتاب الإنجليزي: 225 جنيهًا.

– سعر كتاب الفرنساوي: 165 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 لكتاب الامتحان

– سعر كتاب مادة الفلسفة وقضايا العصر: 135 جنيهًا.

– سعر كتاب الكيمياء: 225 جنيهًا.

– سعر كتاب التاريخ: 185 جنيهًا.

– سعر كتاب الجيولوجيا: 225 جنيهًا.

– سعر كتاب الأحياء: 140 جنيهًا.

– سعر كتاب العربي الجزء الأول: 295 جنيهًا.

– سعر كتاب العربي الجزء الثاني: 195 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 لكتاب الأضواء

– سعر كتاب النحو: 190 جنيهاً.

– سعر كتاب اللغة الإنجليزية: 230 جنيهاً.

– سعر كتاب اللغة العربية: 290 جنيهاً.

– سعر كتاب التاريخ: 145 جنيهاً.

– سعر كتاب الجغرافيا: 135 جنيهاً.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي 2024 لكتاب الوافي

– سعر كتاب الللغة العربية: 260 جنيهًا.

– سعر كتاب الكيمياء: 125 جنيهًا.

– سعر كتاب الجيولوجيا: 130 جنيهًا.

– سعر كتاب الوافي في الفيزياء: 155 جنيهًا.

– سعر كتاب المرجع في الجيولوجيا: 135 جنيهًا.

– سعر كتاب كيان في اللغة العربية: 230 جنيهًا.

– سعر كتاب الإبداع في اللغة العربية: 220 جنيهًا.

– سعر كتاب أفوجادرو في الكيمياء: 160 جنيهًا.

– سعر كتاب الوسام في الفيزياء: 110جنيهات.

– سعر كتاب الموسوعة في الكيمياء: 155 جنيهًا.