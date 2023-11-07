تتراوح ما بين 10-15% .. زيادة جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال نوفمبر

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة ، أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاع ما بين 10 إلى 15% منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف زكريا في تصريحات لـ “المال” أن الشركات المصنعة قامت بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مفاجئ رغم ثبات أسعارها على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما ساعد على هدوء الأسعار وزيادة الأقبال رغم انه مازال ضعيف.

وأشار إلى أن الركود مازال يضرب سوق الأجهزة الكهربائية نتيجة الأسعار الجنونية في الأسواق في الفترة الأخيرة ما سيساهم في زيادة انخفاض المبيعات ويزيد من أعباء التجار في تصريف المنتجات.

وأوضح أن الشركات تلقي اسباب الزيادات في السلع إلى ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه ، على الرغم من ثبات سعره في البنوك والسوق الموازية ، وانه يجب على الشركات مراعاة السوق والركود الموجود حاليًا.