تتراوح ما بين 1.5-3 جنيهات.. دومتي تعلن عن تخفيضات جديدة بداية من السبت (مستند)

أسعار جنبة دومتي علبة الجبن الزرقاء وزن 500 جرام سيصل سعرها إلى 25 جنيها

تتراوح ما بين 1.5-3 جنيهات.. دومتي تعلن عن تخفيضات جديدة بداية من السبت (مستند)
عمر سالم

عمر سالم

8:14 م, الخميس, 12 أكتوبر 23

أعلنت شركة دومتي للصناعات الغذائية عن تخفيضات جديدة في أسعار جبنة دومتي بداية من يوم السبت المقبل 14 أكتوبر 2023 ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ما بين 15-25%

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خفض أسعار السلع الغذائية في 7 سلع من لينها البيض والدواجن والجبن والألبان بما يصل الى 25% لمدة 6 اشهر لرفع العبء على المواطنين.

وأشارت دومتي أن التخفيضات تتراوح ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات على عبوات الجبن التى يصل وزنها 250-500 جرام.

وأضافت دومتي في منشورها أن أسعار جنبة دومتي علبة الجبن الزرقاء وزن 500 جرام سيصل سعرها إلى 25 جنيها بدلا من 27.5 حنيها.

عمر سالم

عمر سالم

8:14 م, الخميس, 12 أكتوبر 23