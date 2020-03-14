تترات مسلسلات رمضان 2020.. شيرين تتعاون مع «الصباح» و«شيبة» مع رمضان للمرة الثانية

أوشك السباق الرمضاني 2020 على انطلاقته خلال نهاية أبريل القادم، وتسعى شركات الإنتاج المختلفة لسرعة إنهاء تعاقداتها مع المطربين الذين سيغنون تترات مسلسلات رمضان هذا العام.

وتتعاون المطربة شيرين عبدالوهاب للعام الثاني مع المنتج صادق الصباح في غناء تتر مسلسل ” 2020″ بطولة الفنانة نادين نجيم والفنان قصي خولي، بعد نجاح أغنيتها العام الماضي” يا تفكر يا تحس” التي قدمتها كتتر لمسلسل “خمسة ونص” لنفس ابطال العمل ايضا.

كما يغني المطرب الشعبي أحمد شيبة تتر مسلسل الفنان محمد رمضان القادم “البرنس”، بعد نجاح تتر نسر الصعيد.

وسيغني المطرب اللبناني وائل جسار تتر احدى مسلسلات شهر رمضان ايضا ، بعد نجاح أغنيته التي قدمها مؤخرا كتتر لمسلسل ” ختم النمر” الذي قام ببطولته الفنان احمد صلاح حسني ونسرين طافش.

قدري الحجار: المنتج يستعين بالمطرب الذي يحقق له هدفه من المسلسل

ويقول الناقد الفني قدري الحجار إن الأمور أصبحت تدار في الوسط الفني بنوع من الشللية للأسف، فمثلًا كان هناك بعض المطربين مسيطرين على تترات المسلسلات في الماضي مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو وكانوا يحققون نجاحا كبيرا.

وأضاف أن الاستعانة منذ سنوات بأصوات ونجوم كبار مثل راغب علامة وشيرين عبد الوهاب ووائل جسار وحسين الجسمي لغناء تترات المسلسلات، شيء جيد لكن الأهم ألا نجد مطربا أو مغنيا للمهرجانات يقدم تتر مسلسل بصوته.

ولفت إلى أننا لا يمكن أن ننسى أبدا تتر مسلسل الأيام بصوت علي الحجار، وليالي الحلمية بصوت محمد الحلو وغيرها من تترات المسلسلات الناجحة.

ويؤكد الحجار أن كل منتج يفكر في الاستعانة بنفس المطرب الذي تجمعه علاقة جيدة به، في أغلبية المسلسلات، وكل واحد فيهم يكون هدفه من هذا التتر شيئا معينا، ويختار الصوت الذي يمكنه التعبير عن قصة المسلسل بشكل جيد، حتى يحقق النجاح المرغوب في النهاية.

سمير الجمل: المنتجون يتفاءلون بنفس المطربين برغم أن الموضوعات مختلفة

ويقول الناقد سمير الجمل أن أغلب المنتجين يتفاءلون بشكل معين بنفس المطربين الذين قدموا تترات معهم سابقا، لأن طبيعة كل عمل درامي تختلف عن الأخرى، فالساحة الفنية مليئة بأصوات عديدة مميزة يمكن الاستعانة بها.

وأشار الى انه يجب تطور فكر المنتجين نوعا ما، خاصة في العمل الدرامي ، في كل شيء من حيث تقديم موضوع مختلف وغير تقليدي، إضافة لتقديم تتر المسلسل بصوت مطرب مختلف حتى يكون جاذبا بدرجة كبيرة للمشاهدين.



وأعرب عن كون تترات بعض المسلسلات حققت نجاحا كبيرا باصوات مختلفة، وكانت سببا في نجاح هذه الأعمال مع الجمهور أيضًا.

أشرف صقر : كل منتج أصبح يعتمد على نفس المطرب لغناء تتر مسلسله

ويرى المنتج أشرف صقر أن أغلب المنتجين في السوق حاليا، يخشون من المغامرة بمطرب مختلف لم يتعاونوا معه سابقًا في غناء تتر مسلسل تقوم هذه الشركة بإنتاجه دراميا.

اضاف ان كل منتج أصبح يعتمد فقط على نفس المطربين الذين قدموا أغنيات معه سابقا وحققوا نجاحا، مثل شيرين عبد الوهاب مع صادق الصباح وشيبة مع محمد رمضان.

وأوضح أيضًا أن نجاح تتر المسلسل بصوت المطرب، يضيف له ويعتبر العنصر الأول في نجاح العمل الدرامي؛ لأنه يتم تسويق المسلسل غالبا بهذا التتر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرح المسلسل على القنوات الفضائية وللجمهور.

